Am Bücherschrank: Mitglieder des Forums und des Bürgervereins. © red

Das Jugendkulturzentrum Forum an der Neckarpromenade ist mit dem Projekt „Moving Space“ seit 2016 in Mannheim unterwegs (wir berichteten). Dabei finden in verschiedenen Stadtteilen temporäre Kulturaktionen statt, die von der Baden-Württemberg-Stiftung noch bis 2019 gefördert werden. Ein Teil davon ist „Moving Stories“, bei dem das Forum auf der Suche nach persönlichen Blicken auf die Stadt und ihre Orte sind. Der Bücherschrank des Bürgervereins Neckarstadt auf dem Neumarkt ist ab sofort Teil dieser bewegenden Geschichten. Birgit Thomas und Alexander Bayer vom Forum haben dort in Anwesenheit von mehreren Mitgliedern des Bürgervereins ein Plexiglas-Schild angebracht. Wenn man den QR-Code auf dem Schild mit dem Handy scannt, führt er zu einer besonderen Geschichte, die am Bücherschrank spielt.

Mit anderen Augen sehen

Die Idee hinter dem Projekt ist es, den Stadtraum neu erfahrbar zu machen und den Passanten dadurch zu ermöglichen, altbekannte Orte mit anderen Augen zu sehen. Besonders wichtig ist dem Forum, dass die Geschichten eine möglichst große Bandbreite an Perspektiven abbilden. Die Vielfalt und die Realität einer modernen Stadt wird dadurch sichtbar: Alle, die sich tagtäglich in ihr aufhalten, verknüpfen ihre Lebensgeschichte mit Orten und ermöglichen mit dem Teilen ihrer Geschichte ein aktiveres Erleben der Stadt. Um das zu erreichen, werden gut sichtbare Schilder an Orten wie zum Beispiel dem Wasserturm, der Kurpfalzbrücke, dem Monte Gogolo oder dem Collinisteg angebracht.

Neu dazu gekommen

Der Bücherschrank auf dem Neumarkt ist bei dem Projekt neu dazugekommen. „Darüber freuen wir uns sehr. Das war eine gute Idee“, findet Holger Keck, Vorsitzender des Bürgervereins Neckarstadt. Ein Vorteil des Plexiglas-Schilds sei auch, dass es wetterfest sei, ergänzt sein Stellvertreter im Verein, Olaf Kremer.

Die jeweils bewegendsten Geschichten wurden von der künstlerischen Leitung Franziska von Plocki ausgewählt und werden seit diesem Jahr auf der Internetseite www.movingspace-mannheim.de präsentiert. aph/red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018