Tanzen im Jugendhaus beliebt wie nie

Jamiere Car tanzt so lange sie denken kann. Die 26-Jährige mit amerikanischen Wurzeln kam durch ihren Bruder zum Jugendhaus Erlenhof. Jamiere macht gerade eine Ausbildung zur Schädlingsbekämpferin. Giovanna Nardella begann mit dem Tanzen in einer Tanz-AG an der Friedrich-Ebert-Schule in Ilvesheim. Sie tanzte in der Garde des KV Insulana bevor sie zum HipHop wechselte. Die 24-Jährige mit italienischen Wurzeln arbeitet als Servicekraft in einem Café. Ana Koltun, die mit 14 Jahren im Jugendhaus Erlenhof mit dem Tanzen begann, stammt aus Moldawien. Die 25-JJährige Zahnmedizinische Fachangestellte ist die Springerin im Trainerstab.

Nachfrage wird immer größer

Einzige Deutsche im Team ist Lisa Kreutz. Sie begann schon als Kind mit Ballettunterricht. Die 26-Jährige ist Logopädin. Alle Fünf fanden im Jugendhaus Erlenhof zur erfolgreichen Gruppe „Roulette Rangerz“ zusammen. Doch Tanzen und damit Preise gewinnen ist das eine. Viel wichtiger ist den Trainerinnen der pädagogische Aspekt: Bildung und Integration durch Tanzen. Sie wollen die Mädchen zwischen neun und 14 Jahren, die oft aus schwierigen Verhältnissen kommen, stark machen, „dass sie für ihre Bedürfnisse eintreten können, ohne aggressiv zu werden“. Inhalte der wöchentlichen Trainingsstunden sind die Vermittlung von urbanen Tanzstilen wie dem HipHop, Schulung sozialer Kompetenzen und von Körperwahrnehmung, Rhythmusgefühl und Förderung von Selbstbewusstsein, dass sie sich trauen, sich vor einem Publikum zu präsentieren.

„Die Nachfrage wird immer größer, wir brauchen eigentlich mehr Raum“, so die Trainerinnen. Neben dem Tanzraum wird hilfsweise in der Disco trainiert. Vor Auftritten wird in der großen Halle geprobt und im Sommer gerne draußen, beispielsweise auf dem Alten Messplatz. Ein Problem sind die Kosten für Kostüme und Fahrten zu den Auftrittsorten. Sie würden sich deshalb über jede Unterstützung jedweder Art freuen.

