Team verjüngt

Der alte ist auch der neue Vorsitzende: Thomas Meier führt weiterhin den SPD-Ortsverein Neckarstadt West. Die Genossen im Stadtteil wählten ihn an die Spitze des Vorstands. Ihm zur Seite stehen mit Galina Scatova und Taner Yildirim zwei neue stellvertretende Vorsitzende im Gremium.

In seinem Rechenschaftsbericht betonte Meier, der Ortsverein habe es in den vergangenen beiden Jahren geschafft, sich im Stadtteil zu etablieren und mit Bürgern wieder in Kontakt zu kommen: „In zahlreichen Aktionen sind wir auf die Menschen zugegangen und haben unseren Anspruch klar gemacht: Die SPD kümmert sich in der Neckarstadt-West.“ Die Mitglieder des Ortsvereins honorierten Meiers Leistung in den vergangenen Jahren, sie wählten ihn einstimmig zu ihrem Vorsitzenden.

Stadtrat Reinhold Götz lobte das Engagement und die gute Zusammenarbeit mit dem Ortsverein bei der Kommunalwahl. Lob für die Genossen kam auch von der stellvertretenden Vorsitzenden der Mannheimer Sozialdemokraten, Stadträtin Isabel Cademartori. Ein Schwerpunkt des neu gewählten Vorstands ist erneut der Wahlkampf. Dies machten Taner Yildirim und Galina Scatova deutlich, beide wurden ebenfalls einstimmig in ihre Ämter gewählt. Der geschäftsführende Vorstand wird komplettiert durch Kassierer Lothar Busold und Schriftführer Peter Noack. Als Beisitzer im deutlich verjüngten Team amtieren Nabil Al-Azki, Nico Waibel, Jens Hildebrand, Martin Hoffmann, Kevin Herbst und Hendrik Winkhardt. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.05.2020