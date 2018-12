Unbedingt bewahren

Rituale, so die Erkenntnis der Psychologie, geben Halt und Struktur. Sie wirken zum Beispiel bei Familienfeiern wie jetzt an Weihnachten, vermitteln Sicherheit, reduzieren Stress, bedeuten ein Stück Heimat. Ein solches Ritual im Jahreskreis – also ein Ereignis, das sich immer wiederholt – ist für die Stadtgesellschaft der Neujahrsempfang. Vor allem in den Stadtteilen dient der Treff dem Zusammenhalt, er schafft Begegnungsmöglichkeiten und thematisiert Künftiges. Ausgerechnet in der Neckarstadt, in Mannheims größtem Stadtteil, sollte es das Beisammensein nicht mehr geben. Kaum vorstellbar! Denn gerade dort, wo Vielfalt sich nicht so leicht verbindet, bedarf es solcher Rituale, die helfen, das Zusammenleben zu erleichtern. Das stiftet Gemeinschaft, stärkt das Wir-Gefühl. Wandel und Veränderung sind leichter zu ertragen.

Neujahrsempfang und Stadtteilfest: Bei allem, was jetzt geplant ist – diese Ereignisse für die Neckarstädter zu bewahren, ist wichtig. Gut also, dass die Bürgerinitiative einspringt und die Stadt die Aktion hoffentlich unterstützt.

