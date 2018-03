Unterwegs mit Zangen und Säcken

Anzeige

Dabei hatten die Teilnehmer eine Verbesserung der Situation ausgemacht. In den vergangenen Wochen habe sich die Müllproblematik durch die Bereitstellung zusätzlicher kommunaler Kräfte spürbar entspannt, so das Credo. „Wir setzen uns im Bezirksbeirat deshalb dafür ein, den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) dauerhaft im Quartier zu verstärken“, sagte Christian Stalf. „Es kann nicht sein, dass Kinder in diesem Müll herumspielen. Wir alle müssen gemeinsam Vorbilder für sie sein”, so der SPD-Ortsvereinvorsitzender Thomas Meier. jba

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.03.2018