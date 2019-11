US-Lieder kommen an

Aus New York auf Tour zu Gast in Mannheim: Olden Yolk. © Treichel

Das Singer- und Songwriter-Paar Shane Butler und Caity Shaffer begeisterten jetzt zum zweiten Mal das Mannheimer Publikum. Das New Yorker Duo spielte bereits 2017 bei den Kulturbrücken Jungbusch. Dieses Mal waren sie im Alten Volksbad zu hören. Derzeit ist Olden Yolk als komplette Band unterwegs, um ihre neue Platte „Living Theatre“ vorzustellen. In persönlicher Atmosphäre spielten sie alte und neue Songs. „Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, nicht auf Tour zu sein“, sagte Shaffer. Schon seit sechs Wochen ist die Band unterwegs. Die Band vereint Folk und Art-Rock mit Elementen aus der elektronischen Musik. Das Publikum war von den poetischen Songtexten und einem ganz eigenen Sound verzaubert. An Deutschland lieben die Musiker besonders die Literaturgeschichte. Und die leichte Küche: „Wir haben ein veganes Schnitzel gegessen – das war sogar ziemlich gut“, schwärmen die Beiden. cost

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.11.2019