„Von Elf bis Elf“ am Alten Messplatz

Anzeige

Die Theaterakademie Mannheim und das Theater Felina Areal lockten mit Theater, Tanz und Literatur. Die Befürchtung von Geschäftsführer Sascha Koal „dass statt zur Lesung bei Sommerhitze wohl viele eher grillen gehen“, bewahrheitet sich auch hier. Doch das knapp ein Dutzend Besucher, darunter auch Stadtrat Gerhard Fontagnier (Grüne), hat sich bei der kurzweiligen Lesung von Schauspielerin Hedwig Franke und Fabulierkünstler Elmar Bringezu anlässlich des „earth days“ mit Texten rund um und über die Erde bestens amüsiert.

Musikalisch ging es weiter auf dem Alten Messplatz. Mit den Auftritten von Tobias Escher (Akkordeon) von Cellibration und dem Trio Neckarganga gab das Community art Center Mannheim einen Einblick in die Musik-Welten der Neckarstadt-West. Während auch zu „Meet und Play“, dem Theaterspiel des Jugendkulturzentrums Forum am späten Nachmittag, nur wenige Mitspielwillige kamen, konnte die künstlerische Leiterin des CaCm, Annette Dorothea Weber, bei der Finissage zur interaktiven Ausstellung „Framework I – Neumarkt neu“ (wir berichteten) am Abend immerhin an die 20 Besucher in den Räumen des CaCm begrüßen.

In einem Dialogvortrag unter dem Titel „Assoziationen über den öffentlichen Raum und seine Gestaltungselemente“ erläuterte das Künstler- und Architektenduo Illig & Illig anhand zahlreicher Beispiele und Bilder, welche Gestaltungsmöglichkeiten der öffentliche Raum den Menschen in der Stadt bietet. Es ging den beiden Referenten um Selbstermächtigung zu konkretem Handeln, symbolisiert durch ein Stück Kreide für jeden ihrer Zuhörer.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.05.2018