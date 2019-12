Vor großen Aufgaben

In der geschmückten Turnhalle der Marie-Curie-Schule fand jetzt die offizielle Einführung von Hendrik Tzschaschel in das Amt des Schulleiters statt. Nach der musikalischen Einstimmung durch die Trommel-AG begrüßte Konrektorin Friederike Baum die zahlreichen Gäste aus Politik, Schule und Verwaltung sowie das Kollegium, den Elternbeirat und natürlich die mitwirkenden Schüler, die mit Gesang und Tanz beim Festakt für einen gelungenen Start ihres neuen Schulleiters sorgten.

Kleine Realschule

Bevor Schulrat Jens Drescher den neuen Rektor offiziell in sein Amt einführte, ging er in seiner Rede auf den bisherigen beruflichen und engagierten Werdegang von Hendrik Tzschaschel ein: Tzschaschel wurde 1964 in Freiburg geboren. Nach dem Abitur begann er zunächst ein Studium der Physik. Nach drei Semestern wechselte er an die Pädagogische Hochschule Heidelberg und studierte für Lehramt Physik, Chemie und Mathematik. Sein Referendariat absolvierte er in Wiesloch. Seine erste Stelle trat er 1990 an der Karmeliter-Realschule in Worms an.1996 wechselte er an die Geschwister-Scholl-Realschule auf der Vogelstang. 2000 übernahm er eine Auslandsschuldienststelle in Sidney, wo er drei Jahre lang mit seiner Familie lebte. Tzschaschel bildete sich weltweit fort und gab sein Wissen an die Kollegen weiter, insbesondere zum Computer in der Unterrichtsvorbereitung, da er früh den Wert der Medienfortbildung erkannte.

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland war der Vater von fünf Kindern von 2004 bis 2018 Konrektor der Geschwister-Scholl-Realschule, deren Aufbau er wesentlich vorantrieb. Auch im privaten Bereich engagierte sich Tzschaschel für die Jugend als Kampfsport- und Fußballtrainer. Er war lange Jahre Vorsitzender des Fördervereins an der Grundschule seiner Kinder in Dossenheim.

Seit September 2018 leitet Hendrik Tzschaschel die Marie-Curie-Realschule. „Die Marie-Curie-Schule als sein neues Wirkungsfeld versteht als Kulturschule“, erklärte Drescher. Bestes Beispiel sei das abwechslungsreiche Programm bei der Einführungsfeier. Zwei weitere gute Beispiele stünden auf der Homepage der Schule: „Keine Diskriminierung“ und „wir leben Kultur und Integration“. Im anschließenden Grußwort vom Leiter des Fachbereichs Bildung, Lutz Jahre, ging dieser ebenfalls kurz auf die Kulturschule ein. Die Marie-Curie-Schule sei zwar mit 389 Schülern eine der kleinsten Realschulen in Mannheim, aber mit dem besonderen Schwerpunkt „Gemeinschaft“ ein Vorbild für andere Schulen.

Zur Schulentwicklung erklärte Jahre. „Wir leben in einer bildungspolitisch sehr dynamischen Zeit, auch wie sich die weiterführenden Schulen entwickeln.“ Während es bei Grundschulen relativ einfach sei, sie in eine Ganztagsschule umzuwandeln, sei der Vorgang für weiterführende Schulen komplexer und schwierig, insbesondere der Prozess der Zusammenführung von Humboldt-Werkrealschule und Marie-Curie-Realschule unter einem Dach. „Das liegt nicht an den Teilnehmern, sondern an der Sache“, betonte Jahre.“

Der Geehrte stellte in seiner Erwiderung auf die Lobeshymnen die eigene Person in den Hintergrund. Stattdessen dankte er seinen Kollegen, Weggefährten, Förderern und seiner Familie. Den Dank für den herzlichen Empfang in der Neckarstadt verband Tzschaschel mit der Einladung zu Mitgestaltung und Mitverantwortung an alle. „Anfang November hat die Schulkonferenz beschlossen, sich auf Weg zur Ganztagsschule zu machen“, sagte er. Danach lud der Rektor alle Gäste zu einem kleinen Imbiss in einen Stock tiefer ein.

