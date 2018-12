Weihnachten anderswo in der Welt

Außergewöhnlich: das Konzert in der Paul-Gerhardt-Kirche. © Hillen

Bei Weihnachten denken wir an verschneite Hausdächer und gemütliche Wohnzimmer, an Plätzchen, Tannenzweige und besinnliche Lieder. Doch das muss nicht so sein: Das Adventskonzert „Weihnachten in Lateinamerika“ entführte das Publikum in der Paul-Gerhardt-Kirche in ferne Länder, in denen das Weihnachtsfest ganz anders gefeiert wird als in Deutschland.

„Ich liebe ja unsere traditionellen Lieder“, sagte Dekan Ralph Hartmann zur Begrüßung. „Wenn wir ‚O du fröhliche’ singen, kommen mir die Tränen. Aber es ist wichtig, dass wir auch andere Ausdrucksweisen wahrnehmen, denn an Weihnachten geht es darum, dass Gott für alle Menschen auf die Welt gekommen ist.“ Die Dirigentin Patricia Rojas-Schubert, die aus Kolumbien stammt, brachte für ihr jährliches lateinamerikanisches Weihnachtskonzert viele unterschiedliche Sänger und Musiker zusammen: die Chöre der Paul-Gerhardt- und der Epiphaniaskirche, das Orchester der Universitätsmedizin Mannheim und verschiedene Solisten.

Mitreißende Aufführung

Im Mittelpunkt des Konzerts stand ein Werk des US-amerikanischen Komponisten Glenn McClure, das noch nie zuvor in Europa aufgeführt worden war. In seiner „Missa Kreyòl“ verschmilzt McClure die mittelalterliche Tradition der Messe mit dem kulturellen Erbe von haitianischen Einwanderern, mit denen er für dieses Projekt zusammengearbeitet hat. Der daraus entstandene Gesangstext ist eine Mischung aus Latein, Französisch und Kreyòl, der Sprache des christlichen Karibikstaats Haiti. Traditionelle Melodien, wie man sie aus der europäischen Musik kennt, werden überlagert von lateinamerikanischen Rhythmen, von Trommeln, Gitarren und Rasseln. Es ist eine gefühlvolle, mitreißende Aufführung, die viel Lebensfreude versprüht. Als Solistinnen stechen dabei Angela La Rosée und Maria Luisa Schubert heraus. „Beim Hören spüren wir die warme Sonne der Karibik und fühlen die Leichtigkeit des Seins“, findet Patricia Rojas-Schubert. Ihr Ehemann, Pfarrer Ferdinand Schubert, hält die Verschmelzung verschiedener Kulturen für einen besonders wichtigen Aspekt der „Missa Kreyòl“. „Auch hier in der Gemeinde haben wir Migranten: Flüchtlinge aus dem Iran, die in einem Chor zusammenkommen und durch die Musik ihren Glauben ausdrücken. Die Messe von Glenn McClure ist ein Gebet für alle Flüchtlinge in der Welt.“

Bei dem Konzert gab es auch weihnachtliche Musik aus anderen Teilen Amerikas zu hören. Drei Bolivianer in folkloristischen Gewändern spielten traditionelle Lieder aus ihrem Heimatland. Das Charango, ein kleines Zupfinstrument aus den Anden, kam dabei genauso zum Einsatz wie die berühmte Panflöte. Aus Kolumbien war außerdem der Tenor Andrés Felipe Orozco mit gefühlvollen kolumbianischen Weihnachtsliedern angereist. „Diese Stücke sind heutzutage fast vergessen“, erzählt Patricia Rojas-Schubert.

Zum letzten Mal?

Einen Wermutstropfen gab es: Es wird wohl das letzte Konzert dieser Art in der Paul-Gerhardt-Kirche gewesen sein. Patricia Rojas-Schubert erklärte, dies liege daran, dass Pfarrer Schubert nächstes Jahr in Ruhestand gehe. Sie bleibe zwar weiterhin Leiterin des Kirchenchors, doch da nicht sicher sei, wie offen der neue Pfarrer für die eher ungewöhnliche Idee eines lateinamerikanischen Weihnachtskonzerts sei, sei dies nun vorerst das letzte Mal gewesen. „Schade“, kommentierte eine Besucherin, „wieder ein Stück von der Neckarstadt, das verlorengeht.“ hil

