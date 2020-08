Wie Julia Wege in der Neckarstadt-West gegen Prostitution kämpft

Sie leitet die Beratungsstelle "Amalie" und hat täglich mit Frauen in Not zu tun. Im Podcast "Mensch Mannheim" spricht Julia Wege mit MM-Chefredakteur Karsten Kammholz über ihre aufreibende Arbeit - und einen besonderen Wunsch an die Politik.

Viele Mannheimer kennen Julia Wege spätestens seit der kontrovers diskutierten ZDF-Reportage „37 Grad“. Wer den Film gesehen hat, kann erahnen, mit welchen menschlichen Abgründen die 35-Jährige es jeden Tag zu tun hat. Die Leiterin der diakonischen Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution, „Amalie“, berichtet im Podcast „Mensch Mannheim“ ausführlich über die dramatischen Umstände, in denen viele Frauen in der Neckarstadt-West leben.

Ihr Ansporn sei es, sich als Mannheimer Bürgerin für Frauen zu engagieren, „die hier keine Stimme haben“, sagt sie. Aufzugeben komme dabei für sie nicht in Frage. „Wenn ich doch jeden Tag diese Zustände sehe, ganz ehrlich, soll ich da einfach drüber hinweg sehen?“ Derzeit betreue die Beratungsstelle rund 60 Frauen, „die akut in Not sind“. Über Streetwork erreiche man außerhalb von Corona 600 bis 800 Frauen.

Julia Wege berichtet im Podcast auch, wie steinig der Weg bis zur Gründung von „Amalie“ war, wie der Name der Einrichtung zustande kam und wie sie sich bei ihrer auch psychisch aufreibenden Tätigkeit jeden Tag aufs Neue motiviert. „Ich liebe natürlich diesen Stadtteil“, erklärt die Sozialarbeiterin. Mit dieser Arbeit in eine andere Stadt zu gehen, kann Julia Wege sich überhaupt nicht vorstellen. „Das wäre mir zum einen zu gefährlich, und ich möchte mein Leben nicht aufs Spiel setzen." Man wisse vor Ort nicht, wer das Rotlicht in der Hand habe. „Für Mannheim kann ich das sehr gut einschätzen.“ In diesem Zusammenhang lobt Wege die Zusammenarbeit mit der Polizei. Sie berichtet allerdings auch von den Warnungen, sich in ein kriminelles Milieu und sich möglicherweise selbst in Gefahr zu begeben: „Natürlich muss man da sehr strategisch, sehr klug und diplomatisch vorgehen. Denn jeder Schritt in eine falsche Richtung könnte auch fatale Folgen haben.“

Wege fordert zugleich die Politik und Verwaltung auf, mehr auf die Neckarstadt-West zu schauen. „Mein Wunsch an die Politik ist es, den Stadtteil noch stärker in den Blick zu nehmen. Noch genauer hinzuschauen, wirklich in jede Ecke. Was sind unsere Ziele, was sind unsere Maßnahmen, was möchten wir erreichen?“ Sie wünsche sich natürlich auch mehr Investitionen, um die Probleme vor Ort bekämpfen zu können und die Lebensbedingungen für die Anwohner zu verbessern. „Wir haben in der Gesellschaft oft ein falsches Bild von Prostitution.“ Man habe auch einen sehr großen Bereich an Frauen, die nicht freiwillig nach Deutschland oder nach Mannheim kämen und die hier ausgebeutet würden. Sie sei zuversichtlich, dass es gelingen werde, die Missstände zu beheben.

Sie formuliert ein Angebot an Oberbürgermeister Peter Kurz und „alle wichtigen politischen Akteure, Verantwortlichen und Entscheidungsträger dieser Stadt“, mit ihr einen Stadtteilspaziergang zu machen, gern bei Nacht. Die Neckarstadt-West habe ein anderes Gesicht, wenn es dunkel sei.

