Wie unheimlich heulende Eulen in der Nacht

Luftig feine Töne flogen quer durch das morgendlich helle Gotteshaus. „Kein Instrument könnte geeigneter sein, um Vogelstimmen zu imitieren, als die Blockflöte“, erklärte Moderatorin und Dirigentin Christiane Brasse-Nothdurft. In der evangelischen Melanchthonkirche fand unter der Überschrift „Pfeifen, Zwitschern, Tirilieren – Vogelstimmen in der Flötenmusik“ ein Konzert über Gefieder statt. Zu Gehör gebracht durch die Melanchthon-Flötengruppe und das Blockflöten-Consort Bergstraße. Dabei bliesen die Musiker auf Blockflöten unterschiedlicher Größe, von winzig klein über knüppeldick groß bis brusthoch.

Solo-Stück „Gezwitscher“

Mit „Der Frühling“ von Vivaldi stiegen die beiden Ensembles in das thematische Konzept-Konzert ein. Wie das nächtliche Rufen zweier unheimlicher Eulen klang die Nummer „Nachtvögel“ von Komponistin Agnes Dorwarth, angestimmt von den Flötistinnen Jutta Nordschild und Tamara Friedrich. Als Blockflötenspielerin Tamara Friedrich das Solo-Stück „Gezwitscher“ zum Besten gab, bildete sich vor dem geistigen Auge des Zuhörers ein wild umherflatternder Vogel ab. In dem folgenden Werk „Eisvogel“ von Ottfried Büsing kam ein lediglich 16 Zentimeter langes Garkleinflötlein zum Einsatz, Musikerin Tamara Friedrich ließ darauf ihre filigranen Finger fliegen. Mit einem jazzigen Rhythmus, den Schlagzeuger Jonatan Schuchardt an einer einzelnen Snare-Drum mit seinen Besen erzeugte, erklang die Nummer „Springdance – Frühlingstanz“ des zeitgenössischen Komponisten Andrew Challinger. Majestätisch in der Intonation, passend zum schillernden Aussehen dieses prächtigen Vogels, kam das Stück „Die Nachtigall“ von Tarquino Merula daher.

„Welche Assoziationen haben Sie zu diesem Stück?“, erkundigte sich Christiane Brasse-Nothdurft beim Publikum in Bezug auf das Werk „Air“ von Johann Sebastian Bach, eine berühmte Melodie, die ins kollektive Gedächtnis der Klassik eingegangen ist. Jedoch stehe in diesem Zusammenhang der Titel „Air“ nicht für den englischen Begriff für „Luft“, wie die Moderatorin aufklärte, sondern leite sich aus dem lateinischen Wort „Aria“ für „Melodie“ oder „Lied“ ab. Anschließend verlas Sprecherin Carmen Mosel, untermalt von Flötenmusik, die Kurzgeschichte „Nachruf für eine Amsel“ von Cesar Bresgen (1913-1988).