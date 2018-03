Anzeige

Mannheim.Schon wieder ein neuer Vorsitzender bei der SPD-Neckarstadt-West: Thomas Meier löst Andreas Lindemann ab, der lediglich zwei Jahre amtierte und vor Ort nur wenig in Erscheinung trat. Meier ist seit 2002 bereits der zehnte Vorsitzende an der Spitze des Ortsvereins, der bei den Mitgliederzahlen mit 118 hinter der Innenstadt (232 Mitglieder) und der Neckarstadt-Ost (152 Mitglieder) auf Platz 3 rangiert. Den größten Mitgliederzuwachs verzeichnet aktuell die SPD Neckarstadt-Ost. Und auch Meier hat sich vorgenommen, wieder mehr Menschen für die Politik der Sozialdemokraten im Stadtteil zu begeistern.

In einer Kampfkandidatur setzte sich Meier in der letzten Woche bei der Jahreshauptversammlung gegen den amtierenden Vorsitzenden durch. „Ich bin angetreten, um etwas für die Menschen im Stadtteil zu erreichen”, so der bei der Firma Südzucker AG beschäftigte Ingenieur, der in der Bilanzabteilung arbeitet und seit 16 Jahren Betriebsrat ist. Der 53-Jährige wohnt in der Lenaustraße und engagiert sich seit 2014 in der Partei. In den letzten zwei Jahren, so Meier gegenüber der Zeitung, habe sich politisch zu wenig in der Neckarstadt-West bewegt: „Die Leute müssen doch mitkriegen, was wir hier machen“, sagt er. Das sei zuletzt nicht der Fall gewesen. Zwar habe man viel Richtung Berlin agiert, die Lage vor Ort dabei vernachlässigt.

Wähler zurückgewinnen

Die Partei müsse sich gerade in der Neckarstadt-West wieder breiter aufstellen und alle Möglichkeiten nutzen, die sich aus dem Kreis der Mitglieder ergeben würden. Es gelte, mehr Leute für die Belange im Stadtteil zu interessieren und sie einzubeziehen. Er selber sieht sich dabei als Teamspieler und Anstifter: „Mindestens 20 bis 30 Prozent wollen wir in die politische Arbeit reinkriegen“. Sein Ziel ist, Wähler (zurück)zugewinnen. Nur so könne sich die SPD erneuern. Meier: „Wir müssen vor Ort ansprechbar sein und die Probleme der Leute ernst nehmen“. Ganz konkret zum Beispiel bei der Putz-Aktion der Stadt.