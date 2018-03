Zeichen eines guten Miteinanders

Anzeige

Zu einem großartigen Erfolg wurde der Interkulturelle Abend in der Turnhalle der Marie-Curie-Schule, bei dem Schüler der 5. Klassen und Eltern vieler Nationen zusammenkamen, um mit Musik, Tanz,Theater und dem gemeinsamen Verzehr von Spezialitäten aus vielen Ländern ein Zeichen zu setzen gegen Intoleranz und Engstirnigkeit.

Schulleiterin Daniela Götz berichtet: „Jedes Jahr findet ein interkultureller Abend unserer fünften Klassen statt.“ Kinder aus über 25 Nationen besuchten die Realschule in der Neckarstadt. „Hier leben alle und lernen miteinander und füreinander da zu sein - schon ab der 5. Klasse“, so die Rektorin. Die Schüler lernten, dass es nicht gut ist, den anderen schlecht zu machen, sondern zu respektieren. Es sei nicht einfach, die Eltern an die Schule zu holen. In der 5. Klasse kämen noch viele Eltern, das nehme später leider ab. „Doch zum Internationalen Abend kommen alle, schon wegen der Kinder, um zu sehen, was sie machen und gelernt haben“, freute sich die Schulleiterin. Tanzen und singen, das machten die Kinder gern. „Einen Tanz oder ein Theaterstück aufzuführen und zeigen was sie können, das trägt zum Selbstbewusstsein bei“, weiß die Pädagogin. Den Internationalen Abend vorbereitet hatten die Lehrerinnen der fünften Klassen, Martina Merkle (5a) und Sonja Krämer (5b). Es war ein wirklich gelungenes interkulturelles Fest. Schüler der Klassen 5a und 5b aus verschiedenen Ländern begrüßten die Gäste in ihrer jeweiligen Landessprache: „Herzlich willkommen, wir wünschen euch einen schönen Abend.“ Emmanuel, Iliana und Justine aus der Klasse 5a sangen das Lied „We are the world“, und ihre Mitschüler schwenkten dazu verschiedene Nationalflaggen.

Es folgten Vorträge über den türkischen Fußballverein „Fenerbahce“, den polnischen Fußballspieler Robert Lewandowski und „Deutschland und die Türkei im Vergleich“. Türkische, griechische und italienische Lieder und Tänze erfreuten die Zuschauer ebenso wie deutsche und polnische Theaterstücke oder Märchen. So war jedes Land vertreten. Gerne machten die Eltern mit beim spannenden Elternquiz. Neben kulinarischen Erlebnissen konnten die Besucher in die verschiedenen Kulturen, Bräuche, Sport und Spiele der Welt eintauchen. Das Fest war in voller Erfolg und schließlich beendeten Schüler, Lehrer und Eltern ihre gemeinsame Weltreise und kehrten nach drei Stunden vieler unterschiedlicher Eindrücke in die heimatlichen Gefilde zurück. ost