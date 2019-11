„Zufriedene Veranstalter“

Die Stimmung der Besucher bei der Lichtmeile war in diesem Jahr durchweg positiv. „Mich interessierte, einmal zu sehen, was in diesem Stadtteil abgeht, welches Potenzial vorhanden ist und wie die Entwicklung weitergehen könnte“, sagte Besucher Stefan Frei, nachdem die letzte Lesung an außergewöhnlichen Orten gerade beendet war.

In diesem Jahr stammten die Besucher aus einem hoch interessierten Publikum“, sagte Quartiermanager Gabriel Höfle. Das habe sich schon bei der Eröffnung im Alten Volksbad abgezeichnet. Erstmals wurde dabei klassische Musik gespielt auf einem Flügel, der fast so alt war, wie die Grundmauern des Alten Volksbades selbst. Das setzte sich mit dem Tag der Offenen Ateliers fort. Was an Kunst geboten wurde, konnte sich sehen und hören lassen, urteilt Höfle: „Besucher kamen nicht nur aus der Region, sondern weit darüber hinaus extra für das Kulturfestival nach Mannheim, so unter anderem sogar aus Wien, wie uns Mo Weinert vom Atelier Immer-Wasser berichtete.“

„Die Veranstalter der einzelnen Programmpunkte zeigten sich hoch zufrieden was den Publikumszuspruch als auch die Art des Publikums betrifft“, so der Quartiermanager. Das gelte auch für das Kinderprogramm am Sonntag, an dem sich viele Kinder beteiligten. Nicht nur volle Veranstaltungsorte sondern auch zufriedene kleine und große Besucher habe es nach den Veranstaltungen gegeben. Schon jetzt gebe es die ersten Anfragen zur Teilnahme an der nächsten Lichtmeile, freute sich Höfle der fordert: „Hinsichtlich einer Weiterentwicklung wird darauf zu achten sein, dass die Lichtmeile ihrem Charakter und als ein aus dem Quartier entwickeltes Kulturfestival treu bleibt“. has

