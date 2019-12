Zwölf tolle Geschäftsideen

Der „Social YoungBusiness“-Wettbewerb der besten Geschäftsideen an der Marie-Curie-Realschule zum Thema „Social Economy“ ist entschieden. Drei von insgesamt einem Dutzend toller Geschäftsideen, die von Upcyling über Bio-Cake bis zum innovativen Fitness-Programm reichten, wurden jetzt bei der Preisverleihung in der Turnhalle der Realschule ausgezeichnet.

Das Konzept des zehntägigen Workshops zur Berufsorientierung wurde von Business & Bildung e.V., dem Büro für Gründungsberatung, entwickelt. „Wir beraten Existenzgründer und arbeiten im Bereich Bildung seit vielen Jahren mit Schulen, um die Schüler über das Instrument Gründungsplanung für ökonomische Themen zu sensibilisieren“, erklärte Geschäftsführerin Margot Römmich. In diesem Jahr wurde das Konzept mit dem Thema „Social Economy“ verbunden. „Die Schüler sollten kreative Ideen entwickeln, um mit unternehmerischen Mitteln Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen unserer Gesellschaft zu finden“, erläuterte Römmich.

Marktstände in der Turnhalle

Zehn Tage setzten sich die 62 Schüler der Klassen 8a und 8b mit verschiedenen Berufsprofilen auseinander. In Teams entwickelten sie verschiedene Geschäftsideen. Sie überprüften deren Wirtschaftlichkeit und nahmen gegen Hinterlegung eines Pfands einen Kredit zur Realisierung auf. Am vorletzten Tag setzten sie ihre Ideen dann in die Praxis um.

An verschiedenen Marktständen in der Turnhalle wurden vor allem Bioprodukte zum Essen und Trinken angeboten. Aber auch Schmuck aus Kaffee-Kapseln sowie Parfüm und selbst gemachte Creme in nachfüllbaren Pfand-Behältern wechselten gegen Bares den Besitzer. Denn die aufgenommenen Kredite mussten am Ende ja zurückgezahlt werden. Kunden waren nicht nur alle anderen 320 Mitschüler, sondern auch die Lehrer der Schule.

Schulleiter Hendrik Tschachel war begeistert von „den vielen tollen Ideen“ seiner Schüler. Berufsorientierung werde großgeschrieben an der Schule. Das Besondere an diesem Projekt sei die tatsächliche Umsetzung der Geschäftsideen, was die Schüler zum konkreten Handeln herausforderte. „Dadurch wurde ihre Selbstwirksamkeit gestärkt.“ Es seien nicht nur bisher verborgene Talente der Schüler sichtbar geworden, sondern sie hätten auch an Organisationsfähigkeit, Flexibilität, Verantwortung und Fähigkeit zur Teamarbeit gewonnen, so der Rektor.

Begutachtet wurde alles von einer Fachjury: Stephen Bechberger von der VR Bank Rhein-Neckar eG, Simone Binder von Fuchs Petrolub SE, Caroline Golly von der Klimaschutzagentur Mannheim, Matthias Henel von der Wirtschafts-und Strukturförderung der Stadt und Robin Lang vom Yalla Yalla – studio for change gaben am Schluss nicht nur die Gewinner bekannt, sondern auch jeder Teilnehmergruppe ein ausführliches Feedback.

Den dritten Platz belegte das Team Helim Smoothie‘s und wurde dafür mit 50 Euro für die Klassenkasse von der VR Bank Rhein-Neckar belohnt. Platz zwei (75 Euro) gewann das Team Hasima Coockie‘s. Sieger ist das Team NNT – Nachhaltiger Neckar Transport. Juror Henel hatte nicht nur das Geschäftsmodell gefallen, sondern Mert Ugur, Berkay Ali Gök und Ans Zahid Mahmood aus Klasse 8b hätten ihre Idee von Food Sharing – nämlich gesunde Snacks aus weggeworfenen Lebensmitteln, die sie außerdem klimaneutral mit dem Fahrrad zu den Kunden bringen wollen – „sehr gut erklärt“. Dafür gab es 100 Euro von der Bank.

Die drei Jungunternehmer, die nur fünf Euro für die Umsetzung ihrer Geschäftsidee brauchten, da ihnen der Lidl-Supermarkt die Lebensmittel spendete, können sich „schon vorstellen, nach der Schule gemeinsam ein Unternehmen aufzubauen“, erklärten die Dreizehnjährigen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019