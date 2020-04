Das halten FB-Nutzer von der neuen Maskenpflicht im Südwesten

Die Maskenpflicht in Baden-Württemberg ist beschlossene Sache. Bereits am Montag ist durchgesickert, dass das Land plant, Mund-Nasen-Schutz in Ladengeschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln nun doch verbindlich, nicht nur freiwillig, einzuführen (wir berichteten). Die Nutzer in den sozialen Medien wie etwa Facebook haben geteilte Meinungen dazu. Hier ein Überblick über die Diskussion:

Mit Blick auf die Risiken, die das Wiederanlaufen des öffentlichen Lebens mit sich bringt, halten viele Nutzer die Maskenpflicht für richtig. Michaela Hornung schreibt: „Meine Meinung ist: Maskenpflicht, sonst kippt das Ganze und wir stehen in zwei Wochen wieder am Anfang beziehungsweise die Zahlen steigen wieder“ und bekommt dafür viel Zustimmung von anderen Nutzern. Liselotte Marschall-Ullmerich pflichtet ihr bei: „Wie unvernünftig manche Menschen sind, ist nicht zu verstehen.“ Martin Heusel ist jedoch anderer Meinung: „Wir hatten keine Maskenpflicht und die Zahlen blieben niedrig und jetzt kommt die Maskenpflicht. Und wozu? Purer Aktionismus und Selbstdarstellung.“

Viele Nutzer sind skeptisch, weil die Empfehlungen der Politik zu Schutzmasken sich geändert haben. Gerhard Hohl etwa weist darauf hin, dass Mund-Nasen-Schutzmasken zu Beginn der Corona-Pandemie von der Politik „ als nicht notwendig deklariert“ worden seien. Jetzt wolle die Politik diese jedoch zur Pflicht machen. „So etwas kannst Du keinem Bürger in Deutschland vermitteln“, sagt er. Andere Nutzer sehen das Land Baden-Württemberg in der Pflicht, die Versorgung mit Masken zu gewährleisten, etwa Steffen Sørensen: „Dann stellt mal Masken bereit für alle Bürger, und zwar gegen eine relativ geringe Gebühr.“

„Abstand halten, sowie gründlich Hände Waschen reicht aus.“

Einige beklagen, dass sie bisher keine Schutzmasken bekommen haben. Kathy Maurice etwa schreibt: „Renne seit 3 Wochen rum und kriege keine Schutzmasken. Da ich arbeiten muss, kann ich nicht schon morgens vor den Läden stehen, damit ich noch welche abbekomme.“ Darunter schreibt eine andere Nutzerin, Katja Joachim, welche Vorteile eine selbstgenähter Mundschutz hat. Sie zitiert den Virologen Christian Drosten: „Damit kann man in der Öffentlichkeit den Ernst der Lage zeigen, sodass unvernünftige Menschen vielleicht zum Nachdenken angeregt werden.“ Nutzerin Jen Jen ist besorgt, dass selbst genähte Schutzmasken eher das Gegenteil bewirken und die Pandemie möglicherweise verschärfen können: „Selbstgenähte Masken müssen täglich bei 90 Grad gewaschen werden. Ich will nicht wissen, wie viele das falsch handhaben und sich damit noch mehr Keime und Viren einschleppen. Genau wie mit den Einmalhandschuhen.“ Sie ist der Meinung: „Abstand halten, sowie gründlich Hände Waschen und gelegentlich Desinfizieren reicht aus.“ Einige Nutzer sorgen sich, dass manche Bevölkerungsgruppen unter Schutzmasken nicht gut atmen können - Nutzer Gerhard Hohle beispielsweise bringt Asthmatiker und Allergiker ins Spiel.

Maske statt Zigaretten kaufen

Lia Plachta befürwortet die Maskenpflicht und verweist darauf, dass die Corona-Beschränkungen in Deutschland im europäischen Vergleich weniger streng sind. „Tragen Sie doch eine Maske, es ist doch nicht zu viel verlangt, um damit Menschen und sich selbst zu retten.“ Die Nutzerin appelliert an andere Kommentatoren, die kein Geld für Schutzmasken ausgeben wollen: „Hab meine Masken für wenig Geld gekauft. Da sind Zigaretten auf Dauer teurer und erbringen keinen Zweck.“ Auch andere Nutzer schreiben, dass einem die Gesundheit auch die Anschaffung einer Schutzmaske wert sein sollte.

Daniel Duffner nimmt die Diskussion indes mit Humor: „Könnten wir in diesem Zusammenhang noch bitte „bauchfrei“ und Leggings mit 3D Raupenmuster verbieten?“, kommentiert er.