Die häufigsten Wikipedia-Sprachen

Die meisten Wikipedia-Artikel gibt es in den Sprachen Englisch und Cebuano. Das zeigt die Statista-Grafik auf Basis von Wikimedia-Daten. Cebuano ist die am zweithäufigsten gesprochene Sprache auf den Philippinen. Für die große Zahl an Artikeln bei gleichzeitig sehr wenigen aktiven Nutzern gibt es eine einfache Erklärung: Rund 99 Prozent der Artikel in der cebuanosprachigen Wikipedia wurden von einem Bot verfasst. Ein Bot ist ein Computerprogramm, das selbständig ohne Mitwirkung eines Anwenders Aufgaben automatisiert erledigt. Derselbe Bot („Lsjbot“) hat auch Artikel für die schwedische Wikipedia verfasst, wodurch sich die ebenfalls prominente Platzierung Schwedens im Ranking erklärt. Doch Bots erstellen auch Artikel in anderen Sprachen. Laut einer Untersuchung liegt der Anteil der von Bots produzierten Artikel in der englischsprachigen Wikipedia ungefähr bei 10 Prozent.

Die Wikipedia feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag. Sie wurde am 15. Januar 2001 wurde die Wikipedia unter der Adresse www.wikipedia.com gestartet. Im Jahr 2021 gibt es noch ein weiteres Jubiläum zu feiern: Seit dem 16. März 2001 ist die deutschsprachige Wikipedia aktiv.