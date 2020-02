Agnes Obel: „Myopia“

Keine leichte Kost, in seiner inneren Zerrissenheit aber unglaublich schön: „Myopia“ – das neue Album der dänischen Berlinerin Agnes Obel. Zerbrechlich („Roscian“), verstörend („Drosera“), atmosphärisch („Parliament Of Owls“), trostspendend („Island Of Doom“). Die Songwriterin ist kreativ, mitfühlend und auf eine ästhetische Art unheimlich. Nach dem Vorgängeralbum „Citizen Of Glass“ präsentiert Obel wieder ein Mystik-Pop-Wunderwerk, das aber nur für Branchenliebhaber geeignet ist: musikalisch zauberhaft, für Massen aber schwer verständlich. Doch wer gern in unbekannte Welten, nein Weiten verschwindet, wird mit einer kristallklaren Stimme, teils gegeneinander, teils miteinander spielenden Piano-Streicher-Gespannen und tiefgehenden Texten beglückt. (Universal)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ (Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)

