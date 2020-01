Algiers:„There Is No Year“

Alarm. Sirenen heulen, die Welt steht in Flammen. Menschen irren jammernd und betend umher. Verzweiflung. Kapitulation. Algiers haben den Soundtrack für den nächsten Weltuntergangsblockbuster geschrieben. Mindestens. Denn „There Is No Year“ ist mehr: eine (noch übertriebene) Zustandsbeschreibung des Ist und Jetzt in vielen Teilen der Erde. Die Band aus Atlanta verschmelzt bei hohen Temperaturen viele Zutaten. Ihr Industrial-Hardcoremotownsoul ist aufwühlend, schwitzig und fiebrig. „Streets Are Raining Fire“, klagt Sänger Franklin James Fisher etwa. Und: „Run Away From Your America While It Burns In The Streets.“ Am Ende des Jahres könnte es heißen: eines der wichtigsten Alben 2020. stp

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★

(Megamäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)