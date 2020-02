Wenn Ozzy Osbourne ruft … wird es laut. © Sony Music

Totgesagte singen länger. Im Fall von Metal-Ikone Ozzy Osbourne gilt das doppelt und dreifach. Nicht nur weil der 71-Jährige schon seit Jahrzehnten in aller Öffentlichkeit wie ein Untoter herumschlurft. Vor Wochen machten sogar Nachrichten die Runde, er liege im Sterben – Humbug. Der Sänger muss zwar wegen einer Behandlung seine Nordamerika-Tour absagen, ist aber gut in Form.

So klingt es zumindest auf seinem zwölften Soloalbum „Ordinary Man“: grell, enervierend, paranoid, klassisch Ozzy. Dass der Brite alles andere als ein gewöhnlicher Mann ist, unterstreicht allein seine Band, mit Red-Hot-Chili-Peppers-Drummer Chad Smith, Tom Morello (Rage Against The Machine), Gitarrist Slash und Bassist Duff McKagan von Guns ’N Roses. Wenn der „Prince of Darkness“ ruft, gibt es keine Absagen.

Wer denkt, OO würde das erstaunliche Niveau des finalen Black-Sabbath-Meilensteins „13“ (2013) nicht halten können, dessen Zweifel werden vom gewaltig treibenden Opener „Straight To Hell“ weggefegt. Ähnlich schlagkräftig: das manische „It’s A Raid“ mit Rockrapper Post Malone, der auch in der – etwas zu hitverdächtigen – Schlussballade „Take What You Want“ an der Seite von Hip-Hop-Star Travis Scott auftaucht. Der Titelsong ist leider gewöhnlicher, als es die Paarung Osbourne/Elton John verspricht – und trotz mitunter fast punkiger Energie glänzt um die Albummitte nicht alles so hell wie die Gästeliste. Trotzdem gilt ab sofort: „So langsam müssen wir uns überlegen, welche Welt wir Keith Richards und Ozzy Osbourne hinterlassen wollen.“ (Sony) jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.02.2020