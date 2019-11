André Heller: "Spätes Leuchten"

Feuerwerke, Shows, Gärten, Theaterstücke, Wunderkammern und literarische Ereignisse: All das hat André Heller (Jahrgang 1947) seinem Publikum angeboten. Nun ist er wieder zu dem zurückgekehrt, was er von den 1960er- bis in die 1980er-Jahren vor allem getan hat: zum Liedermachen. Er ist kein Virtuose des Kunstgesangs, wie Jacques Brel es war, sondern vor allem ein Geschichtenerzähler. „Alles in allem“ entführt gleich in eine gedankliche Reise durchs Leben. Mit einer ordentlichen Portion Wiener Schmäh versehen ist das bissige „Mutter sagt“. Heller verführt mit einer Sprache, die literarisch ist, und vielen Bildern, die er in unseren Köpfen entstehen lässt. Wie in „Venedig“ auch Reisebilder. Ein Album, richtig schön zum Wegträumen.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★

(Megamäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)