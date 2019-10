Aufgefrischt und dennoch altbacken

Man kann sie hassen oder lieben – aber dass die Kelly Family weiterhin ein Phänomen ist, lässt sich nicht wegdiskutieren. Auch 25 Jahre nach ihrem Durchbruch mit dem Album „Over The Hump“ zeugen nicht zuletzt die Ticketverkäufe für die anstehende Arena-Tournee, dass die erwachsen gewordene irisch-amerikanische Familien-Formation auf ihre Fans zählen kann. Auch der Auftritt am 23. November in der Mannheimer SAP Arena ist so gut wie ausverkauft.

Das hat vor allem damit zu tun, dass man bei den Kellys weiß, was man bekommt – auch die Jubiläumsscheibe „25 Years Later“ macht da keine Ausnahme. Im Rückblick auf „Over The Hump“ haben es mit „Santa Maria“, „Break Free“, „Father’s Nose“ und „Once In A While“ vier Songs von damals in aufgefrischter Version auf das jüngste Werk geschafft, der Rest der zwölf Songs ist neu – und doch wieder nicht, weil alles klingt, als hätte man es im Kelly-Universum eben doch schon irgendwo mal gehört.

Rockigere Tracks wie „Break Free“ klingen da tatsächlich etwas moderner, aber „25 Years Later“ verlässt zugleich nie den Wohlfühl-Modus, für den die Familien-Kombo bekannt ist.

Vielstimmige Chöre, seichte Refrains, spanisch anmutende Weisen, irische Roots-Anklänge zwischen Akustik und geblähtem Bombast – es dürfen wieder kräftig die Feuerzeuge, pardon, Handy-Taschenlampen geschwenkt werden. Solo-Star Michael Patrick und Maite Kelly haben sich schon lange aus dieser Dauer-Schleife verabschiedet, Maite sprach mit Blick auf die 4 CDs und zwei DVDs umfassende Fan-Box samt Tour zuletzt sogar von einer regelrechten „Abzockeveröffentlichung“.

Nichts ernsthaft Neues

Doch worin auch immer die Motivation für das erneute Revival im großen Stil letztlich liegen mag – für die große Fan-Gemeinde dürfte das Album „25 Years Later“ ein willkommenes Geschenk sein. Der Rest kann diese Scheibe dagegen getrost ignorieren, weil sie weder musikalisch noch inhaltlich ernsthaft Neues bietet. (Universal) th

