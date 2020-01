Bohren & der Club Of Gore: „Patchouli Blue“

Nach sechsjähriger Pause hat die Kultband aus dem Ruhrpott wieder ein Lebenszeichen in Form eines Albums von sich gegeben. Und was für eins. „Patchouli Blue“ ist eine starke Platte mit elf Instrumentalstücken voller Musik, die ihre dunkle Kraft wie eine schwarze Wolke dräuen lässt. Einsam klirrt eine Hall-Gitarre, düster brodeln Orgel-Akkorde, schwer schnauft ein Saxofon, schillert ein Vibrafon – und alles vollzieht sich in quälend-langsamem Zeitlupen-Tempo. Das klingt nach Soundtracks für Weltschmerzfilme oder Schwarze Messen. Ob man das nun Doom-Metal oder Dark Jazz nennen mag, ist schnurzegal. Denn es hat was: fesselnde atmosphärische Kraft. Nur ein wenig – ein, zwei Stücke – zu lang ist die pechschwarze Pracht geraten. gespi

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

(Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)