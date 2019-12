City And Colour:„A Pill For Loneliness“

In der Kategorie „Gelernte Punkrocker, die ihr Singer/Songwriter-Gen entdecken“, befindet sich Dallas Green in illustrer Gesellschaft. Frank Turner zum Beispiel, oder Joey Cape von Lagwagon. Der Sänger von Alexisonfire legt als City And Colour nun bereits sein sechstes Album vor – und ist mit seiner ruhigen Seite fast erfolgreicher als die Hauptband geworden. Bei „A Pill For Loneliness“ übertreibt es Green allerdings ein bisschen mit der Gefälligkeit. Den Vorwurf der Austauschbarkeit muss sich der Kanadier bei einigen Stücken gefallen lassen. Das heißt aber nicht, dass Green nicht wieder ein paar wunderbare Songs eingefallen sind: „Me And The Moonlight“ steigert sich in einen schönen Groove, „Difficult Love“ lebt von einer großartigen Melodie. alex

Unsere Note: ★ ★ ★

(Mittelmäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)