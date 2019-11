Daniel García Trio: "Travesuras"

Jazz, spanische Folklore und auch ein wenig klassische Musik gehen auf diesem Album eine inspirierende Verbindung ein. Pianist Daniel García geht mit seinem Trio auf Reisen: in seine spanische Heimat, aber auch in Landschaften jenseits von Grenzen und Gattungen. Bassist Reinier Elizarde und Schlagzeuger Michael Olivera folgen ihm auf spieltechnisch hohem Niveau – und in Sachen harmonischer Kreativität mit schillernder Ausdrucksstärke. Zu Klavier, Bass und Schlagzeug gesellt sich auf zwei Titeln („Travesuras“ und „Vengo de moler“) eine Flöte, mit der sich der Vierte im Bund – Jorge Pardo – einmischt. „Travesuras“ ist ein buntes, akustisch eingespieltes Jazzalbum, das so gar nicht auf den Winter einstimmt.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

(Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)