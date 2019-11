Deine Freunde: „Helikopter“

Schluss mit „Backe, backe Kuchen“ und „Bruder Jakob“: Deine Freunde aus Hamburg, die sich im ersten Song ihres neuen Albums „Helikopter“ selbst als coolste Kinderband der Welt bezeichnen, machen Kindermusik zum Mitrappen – mit cleveren Anspielungen, die auch die Eltern mitreißen. Mit dem Song „April, April“ erinnern sie an Falkos „Rock Me Amadeus“ und mit „Wieder Deine Freunde“ zeigen Lukas Nimscheck, Markus Pauli und Florian Sump ordentlich Selbstironie. Die Dauerbrenner in Liedtexten – Liebe und Herzschmerz – stehen den Kindermusikmachern ja nicht zur Verfügung. Auch im mittlerweile fünften Album stecken wieder die klassischen Hip-Hop-Beats, mit Electro, fetten Bässen und ganz viel Pop-Appeal. soge

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

(Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)