Der Boss entdeckt eine neue Stimme

Bruce Springsteen hat auch auf der Höhe seines weltweiten Erfolges oft den Mut zu ungewöhnlichen, gern akustischen Platten gehabt: „Nebraska“ (1982) ist ein Meisterwerk von einem Songwriter-Kammerspiel, das sperrige „The Ghost Of Tom Joad“ (1995) kunstvoll und wirkungsmächtig, auch „Devils & Dust“ (2005) setzte drei Jahre nach dem Rock-Meilenstein „The Rising“ einen eigenwilligen Kontrapunkt.

„Western Stars“ passt als ungewöhnlich instrumentiertes Solowerk ohne die E Street Band in diese Reihe, sticht ansonsten aber völlig aus dem Springsteen-Ouvre heraus. Nicht thematisch: Texte über einen Mann auf der Straße, Reisen, Züge sind überaus typisch, der Wildwest-Appeal ist neu. Wer jetzt eine Art Country-Folk-Platte erwartet, wird schon vom zweiten Song „The Wayfarer“ überrascht: Die anfangs nur rhythmisch eingesetzten Streicher mutieren zu einer Musical-Soundtrack-reifen Opulenz. Kein Wunder, ein Einfluss für das Werk war Komponist Burt Bacharach, ein anderer der Schöntöner Glen Campbell.

So verblüfft Springsteen auf der Platte vor allem mit dem Bemühen, an einigen Stellen so schön zu singen wie noch nie. Was für Fans seines eher kantigen, bodenständigen Organs eher gewöhnungsbedürftig sein dürfte. Auch ein Song zum Thema „Tucson Train“ mit leichtgängigen Streicherbreitseiten trifft den Hörer unerwartet. Schlecht ist das nicht. mutig auch, nur mitunter etwas betulich. (Sony Music)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ (Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019