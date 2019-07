Die Queen widmet sich dem King

Orkan, Kompendium, weltmusikalisches Popereignis – das sind die Attribute, die einem beim Hören dieses neuen Albums von Beyoncé einfallen. „The Lion King: The Gift“ ist so abwechslungsreich wie überwältigend. Und nach dem Meilenstein „Lemonade“ (2016) unterstreicht es wieder einmal: Beyoncé Knowles ist die unangefochtene Queen der R&B-Szene. „The Lion King: The Gift“ ist zwar nur eine Compilation. Doch was heißt hier nur!

Beyoncé hat das Album kuratiert, großenteils komponiert und ist auch als Sängerin präsent. Fünf Songs singt sie solo, sechs weitere in Featurings mit Leuten wie etwa Kendrick Lamar („Nile“), Jay-Z und Childish Gambino („Mood 4 Eva“), Pharell Williams („Water“) oder Nija Charles („My Power“), und dann sind da die Gastbeiträge: etwa die hochemotionale Klavierballade „Scar“ von 070 Shake und Jessie Reyez. Wie sich das Stück aus einer schier hollywoodesken Atmosphäre heraus zu einem leicht trashigen Rap-Song mit an Alicia Keys erinnernden Pianoeinsprengeln entwickelt – große Popkunst. Oder „Ja Ara E“ von Burna Boy – eine cool vor sich hintrottende Nummer mit stark afrikanischer Einfärbung, die sich mit dem modernen Dance-Sound mischt.

Die Ergebnisse sind alle recht spektakulär – auch weil man den Tracks nicht unbedingt anhört, dass teils viele (in „Keys To The Kingdom“ sind es neun!) Leute mitgeschrieben und mitproduziert haben. R&B, Hip-Hop und auch sehr stark Afro-Beats amalgamieren hier zu einer Art „Graceland“ Beyoncés, was kein Wunder ist, wenn man weiß, dass das Album auch von afrikanischen Produzenten mitproduziert wurde.

Und dann sind da noch ihre Originalsongs: Am überraschendsten ist „Otherside“, das sich aus einer fast an Bach erinnernden Präludienhaftigkeit hin entwickelt zu einer sphärischen Afrikanummer. Und der offizielle Song zum Film? „Spirit“ ist, nun ja, reiner Überwältigungspop, wie ihn Disney’s eben braucht. Kein Tanzalbum! Eher eine kunterbunte Überraschungstüte mit rund sechs Minuten Atmo-Interludes aus dem Film (Columbia). dms

