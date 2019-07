DMA’s: „MTV unplugged live“

Feinsten alternativen Akustik-Rock zum Zurücklehnen – und um in alten Zeiten zu schwelgen – liefert die Band DMA’s mit ihrem neuen MTV Unplugged Live Album. Die drei Australier schaffen es – auch durch die eindringliche Stimme von Sänger Thomas O’Dell –, den Charme der Unplugged-Aufnahmen der 90er Jahre wiederaufleben zu lassen. O’Dells eindringlicher, melodischer Gesang führt durch das Album wie ein roter Faden. Die Texte, die er singt, sind simpel und entfalten dadurch ihre starke Wirkung. Beim Track „Lay Down“ wird das besonders deutlich. O’Dell beschreibt, wie er in der Sonne sitzt und seine Gedanken wegdriften. Genau dasselbe passiert beim Anhören: Man driftet in die Szenerie und verschmilzt mit der Melodik. (Warner)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ (Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)