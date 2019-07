Elektronisches Erwachen

Lloyd Cole entführt mit „Guessword“ in die Sphären elektronischer Musik. Und zeigt zugleich, wie vielfältig diese sein kann: Von motivierenden Klängen bis hin zu lässigen, entspannten – ja fast schon beruhigenden Sounds ist alles dabei. Coles klare Stimme in Kombination mit modernen – aber auch klassischen – Keyboard-Sounds harmoniert ungemein. Der Sound von Coles Band der 80er, The Commotions, ist hingegen gar nicht wahrzunehmen. Obwohl Cole auf dem Album mit drei weiteren Musikern zusammenarbeitet – zwei davon ehemalige Commotions-Bandmitglieder.

„Als ich 27 war, amüsierte mich das Konzept des abgewrackten älteren Typen sehr. Jetzt glaube ich allerdings, dass das hohe Alter doch Spaß mit sich bringen kann“, sagt Cole, der sich auf dem Albumcover bewusst ergraut porträtieren ließ. Recht hat er. Und das hört man. Auch wenn die Musik auf dem neuen Album alles andere als abgewrackt ist, sondern echt erfrischend mit ein wenig Retro-Charme. Thematisiert wird in vielen Songs auch subtil das Thema Alter.

Insbesondere an Coles Gesang merkt man, dass er mit Leidenschaft dabei ist. Deswegen trägt er bei den Songs das Herz auf der Zunge und spricht geradeheraus und schnörkellos aus, was er denkt: „So I’m a complicated motherfucker. You knew that“, singt er. Gitarre, Drum- und Analog-Synthesizer sind mit dazu im Einsatz.

Eine stimmige Mischung, die musikalische Vielfalt garantiert. Aufgenommen hat Cole das Album in Eigenregie – im Studio im Dachgeschoss seines Hauses (Ear Music). see

