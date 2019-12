Element Of Crime:„Live im Tempodrom“

Fast unglaublich: Seit Sven Regener als Sänger von Element Of Crime (EOC) 1991 auf deutsche Texte umgeschwenkt ist, hat es kein physisches Live-Album seiner Band mehr gegeben. Was in den 1990ern aufgrund gewisser Formschwankungen auch durchaus Sinn machte. Wenn man „Live im Tempodrom“, das ungeschminkte Dokument des Tourabschlusses im Mai 2019 in Berlin hört, kann man nur sagen: Das Warten hat sich gelohnt, besser reifen kann Musik über Jahrzehnte kaum. Zumal Element Of Crime sich aus dem Material von zehn fast durchgängig glänzenden Studioalben bedienen können, um es extrem geschmackvoll aktualisiert auf die Bühne zu bringen. Sven Regeners würdevoll knarzender Gesang und die wohl besten deutschen Texte überhaupt perfektionieren das Ganze. jpk

