Erfreulich wütend, aber sehr verspielt

Ein neues Album von The Who ist natürlich ein Ereignis. Schon allein, weil mit dem durchschnittlichen „Endless Wire“ (2006) seit 1982 genau ein weiteres erschienen ist. Ihr zwölftes Studiowerk mit dem schlichtestmöglichen Titel „Who“ hat es also leicht, das beste Album der Rock-Legenden seit 37 Jahren zu werden. Allein der druckvolle Opener „All This Music Must Fade“ kann auch altgedienten Fans Spaß machen, die ähnlich skeptisch neue Kopfgeburten von Komponist, Texter, Gitarrist und Band-(Quer-)Kopf Pete Townshend erwartet haben, wie Sänger Roger Daltrey. Der soll einige Zeit gebraucht haben, um mit dem Material warm zu werden und sie – allein im Studio – einzusingen.

Das hört man dem kraftvollen, zuweilen leidenschaftlichen Gesang des 75-Jährigen nicht an. Im Gegenteil: Im ersten Lied transportiert er die notorische schlechte Laune Townshends kongenial und geht nach einem spacigen Orgel-Intro zu treibenden Who-typischen Riffs voll auf Konfrontation: „I don’t care, I know you’re going to hate this song, and that’s fair we never really got along“ (Ist mir egal, ich weiß, Ihr werdet diesen Song hassen. Das ist nur fair, denn wir kamen nie miteinander klar).

Offiziell geht es dabei um gebetsmühlenartige Vorwürfe gegen Songschreiber, dass musikalisch viel abgekupfert wird – man kann das Lied aber auch als Breitseite gegen grassierende politische Hyperkorrektheit hören. Jedenfalls klingen die alten Herren erfreulich wütend, fast wie in ihren Anfangstagen, als sie lieber sterben, als alt werden wollten („My Generation“).

Massig Energie liefert (endlich auch im Studio) ihr langjähriger Tour-Drummer Zak Starkey, Sohn von Ex-Beatle Ringo Starr, ergänzt von Carla Azar (Jack White) oder Joey Waronker (R.E.M.). Für Glanz sorgen Bass-Superstar Pino Palladino und Tom Pettys Keyboarder Benmont Trench nicht nur bei Rock-Hymnen wie „Ball And Chain“ oder „I Don’t Wanna Get Wise“.

Zur Albummitte führt „Beads On One String“ gefühlt in den falschen Film: Glatt, künstlich und poppig, als ob Jeff Lynne einen schlechten Studiotag mit Roy Orbison gehabt hätte. „Hero Ground Zero“ mischt dank Daltrey letztlich gelungen Rock-Bombast und Orchester-Kitsch, „Street Song“ ist eigenwilliger Folk mit elektronischen und arabesken Elementen. „Break The News“ klingt wie ein später McCartney-Song, die spanischen Rhythmen der Schlussnummer „She Rocked My World“erinnern an Sting. Ungewohnt, aber nicht uninteressant. Das gilt auch für die R&B-Pop-Duett-artige „I’ll Be Back“, das man mit seiner Stevie-Wonder-Harmonika niemals The Who zuordnen würde. Wie so Manches auf dieser Platte, die zur Hälfte die Toleranz der Rock-Konservativen auf eine harte Probe stellt. (Polydor) jpk

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.12.2019