Foreigner: „Live At The Rainbow ’78“

Es ist ein magischer Abend, dieser 27. April 1978 im Londoner Rainbow Theatre. Das ist auf diesem restaurierten und neu veröffentlichten Konzertmitschnitt deutlich zu hören. Eine der angesagtesten Stadion-Rock-Bands, die sich direkt mit ihrem Debütalbum an die Spitze des Genres geschossen hat, zeigt sich live in Bestform. Die sechsköpfige Formation spielt nicht nur die Songs der ersten LP fast komplett (wovon mehrere Hits die Zeiten bis heute überdauert haben), sondern geben auch mit „Hot Blooded“ und „Double Vision“ Einblicke in das drei Monate später erscheinende zweite Album. Lou Gramm ist bestens bei Stimme, die Band brilliert mit langen Soli. Nur die großen Chorsätze ihrer Songs haben Foreigner live erst später kultiviert – auch das ist zu hören. bjz

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★

(Megamäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)