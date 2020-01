Gary Moore:„Live From London“

Im Februar 2011 starb Gary Moore mit nur 58 Jahren an einem Herzinfarkt. 14 Monate zuvor gab er ein Konzert in der Londoner Islington Academy, das jetzt eine neue CD dokumentiert. Darauf präsentiert sich der Ire in Bestform. Keiner spielte den Blues in einer solch brachialen Art wie er. Schließlich brachte der gelernte Hardrock- und Heavy-Metal-Gitarrist als spätberufener Blues-Musiker das Beste beider Welten zusammen, startete unglaublich schnell in aller klanglichen Härte zum Spurt übers Griffbrett („Down The Line“) und konnte sich auf der anderen Seite episch breit entschleunigen und genüsslich in langsamen Tonfolgen schwelgen („Still Got The Blues“). Diese Vielfalt macht das Album so hörenswert. bjz

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★

(Megamäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)