Geburtstag, Kreuzfahrt, Bürogeflüster

Mannheim.Runder Geburtstag und dreimal Kabarett an einem Wochenende in der Klapsmühl’ am Rathaus in Mannheim: „Gefällt uns! – 40 Jahre Die Zweifler“ steht gleich fünfmal auf dem Programm: Von Mittwoch bis Sonntag, 25. bis 29. September, jeweils um 20 Uhr – außer Sonntag, da 18 Uhr – begehen Michael Angierski und Elmar Thüner ihren runden Duo-Geburtstag, gewohnt hintersinnig und scharfzüngig. Der Eintritt kostet Mittwoch, Donnerstag und Sonntag 18, Freitag und Samstag 20 Euro.

Davor macht Michael Eller am Freitag, 20. September, 20 Uhr, den Anfang für den Wochenendreigen: „Unter Kreuzfahrern – Captain Comedy legt ab!“ Mehr als 50 Mal war er mit einem großen Kreuzfahrtschiff auf Tour und hat dabei Passagiere wie Crew eingehend studiert. Die Erkenntnisse präsentiert er für 20 Euro pro Person.

Hart, aber Gerzlich

Am Samstag, 21. September, 20 Uhr, fragt Hans Gerzlich: „Und wie war dein Tag, Schatz?“ Sein „Bürogeflüster“ ist längst legendär – und dabei gar nicht an den Hort der Meetings, Kaffeeküchen und Kopierräume gebunden. Auch hierfür gibt es ein Ticket zu 20 Euro. Kabarettistin Andrea Volk hat ebenfalls „Büro und Bekloppte“ im Blick und ein Problem: Ihr Kompetenzteam besteht mehr aus Nullen als aus Einsen. Ihre Analysen sind urkomisch und bitterernst. 18 Euro kostet der Eintritt dazu. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019