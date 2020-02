Grimes: „Miss Anthropocene“

Zwischen großer Faszination und bitterer Enttäuschung: Das neue Album der kanadischen Sängerin Claire Boucher versucht, das grenzen- und schrankenlose Experimentiersystem des Ego-Projekts Grimes fortzuführen. Doch „Miss Anthropocene“, das sechste Studioalbum, spricht nicht mehr die radikale, neuartige und unverfrorene Sprache der Vorgänger. Oder haben wir uns nur daran gewöhnt und wollen neue Facetten alter Spielarten? Möglich. Viel wabert, viel hallt, und viel entwickelt auch Sogkraft. Grimes macht Singer-Songwriter („Delete Forever“), klingt wie Madonna vor 22 Jahren („So Heavy I Fell Through The Earth“, „Violence“) und adaptiert angegrungeten Brit-Pop in ihre dunklen Sphären („My Name Is Dark“). Das ist alles gut gemacht. Ein großes Werk aber macht das nicht. (4AD)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ (Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)

