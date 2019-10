Grundsolide Songs mit Klartext

Henning Wehland (r.) mit Xavier Naidoo beim Jubiläumskonzert der Söhne 2015 in Mannheim. © dpa

„In meiner Bar brennt noch Licht / Ihr seid alle eingeladen, nur die Nazis nicht.“ Schon in der ersten Strophe seines zweiten Soloalbums „Gesetz der Toleranz“ zeigt Henning Wehland klar, wo er politisch steht und dass er „Mitstreiter, Wegbegleiter Mitreißer, Ideenverbreiter“ für diese Haltung sucht. Die steht beim Mitgründer der Münsteraner Crossover-Pioniere H-Blockx nicht in Frage.

Bis heute erstaunt allerdings, dass es dieser erfahrene, eloquente Medien-Profi in seiner Funktion als Co-Frontmann der Söhne Mannheims nicht geschafft hat, 2015 die Vereinnahmung des Xavier-Naidoo-Textes zum Lied „Marionetten“ von Rechts abzumoderieren – und damit den Shitstorm, der bis in Regierungskreise vordrang.

Dem kommerziellen Erfolg seines fabelhaften Solo-Debüts „Der Letzte an der Bar“ (2017) war diese Debatte (inklusive herber satirischer Prügel von Jan Böhmermann) nicht zuträglich. Der von Henning Verlage (Unheilig) mitproduzierte Nachfolger kann nun nicht ganz an Qualität und Einfallsreichtum dieses großen Wurfs anknüpfen. Wie so oft bei zweiten Platten sind die Songs grundsolide, aber nicht mehr so aufregend. Grundsätzlich klingen sie härter (Dank an Donots-Gitarrist Guido Knollmann), rhythmisch sind sie etwas einfacher gehalten, das Stilspektrum ist weniger breit. Was bleibt, ist guter Deutschrock mit Crossover-Kante. Die starken Texte pendeln zwischen Selbstreflexion, Spaß und Sozialkritik. Die Ballade „Lass das Licht an“ bietet Kontrast, ist aber etwas nah am Unheilig-Sound gebaut. Die Mannheimer Beteiligung (Jules Kalmbacher, Sebastian Henzl, Jonny König, Thilo Zirr) bleibt überschaubar (BLX). jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.10.2019