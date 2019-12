Gut Ding darf Weile haben

Wenn der Name Jack Peñate fällt, werden sich heute wohl nur noch die Kenner zunicken und sich vielleicht daran erinnern, dass der Songwriter zuletzt vor zehn Jahren mit etwas Sommer-Pop ein Thema in den britischen Charts war, um danach wieder in der Versenkung zu verschwinden. Mit seinem Comeback-Album sollte der Songwriter aus Süd-London nun aber einen deutlich bleibenden Eindruck hinterlassen, denn auf „After You“ bündelt der 35-Jährige all das, was modernen Qualitäts-Pop des Jahres 2019 ausmacht, ohne platt zu wirken.

Schon der Gospel-geladene Opener „Prayer“ mit einer James-Blake-artigen Piano-Linie macht Lust auf mehr, das folgende „Loaded Gun“ klingt mit entrückten Piano und Akustik-Gitarre fast schon nach David Bowie bevor „Round And Round“ schon wieder zur nächsten Kehrtwende ansetzt: Treibende, arabeske Streicher locken zum Kreiseln auf den Dancefloor, der mit dem düsteren-Handclapper „Murder“ endgültig zum Kochen gebracht wird. Doch es sind die Brüche, die aufhorchen lassen, weil nichts wirklich erwartbar ist und Peñate auch nicht davor zurückschreckt, gekonntem Pop für die Beine plötzlich seinen Großvater entgegenzusetzen, der über einem viktorianischen Piano ein Gedicht rezitiert („Gemini“).

Erst gegen Ende dieses kleinen Meisterwerks macht es sich der Soundtüftler und inbrünstige Interpret seiner Kompositionen vielleicht etwas zu bequem in der chilligen Club-Lounge nach drei Uhr morgens. Doch wer zehn Jahre für sein neues Album gekämpft und nach eigener Aussage seitdem 1000 Songs geschrieben hat, darf auch mal durchatmen. (XL Recordings) th

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★

(Megamäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)

