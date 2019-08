Guy Chambers: "Go Gentle Into The Light"

56 Jahre alt musste Guy Chambers warten, bis sein erstes Soloalbum erscheint. Dabei wurde er nach seiner Episode als Keyboarder bei Karl Wallingers unterschätzter Band World Party zu einem der erfolgreichsten Komponisten der 1990er und 2000er Jahre – vor allem als Kopf hinter dem Pop-Phänomen Robbie Williams. Die größten gemeinsamen Erfolge serviert der Londoner nun in puristischster Form – solo und rein instrumental am Piano interpretiert. Hits von „The Road To Mandalay“, „Supreme“ und „Better Man“ bis zu Klassikern wie „No Regrets“, „Feel“, „Angels“ und „Millenium“ klingen so natürlich hübsch. Um wesentlich mehr als fahrstuhltaugliches Easy Listening zu sein, fehlt es Chambers an der letzten Tiefenschärfe an den Tasten.

Unsere Note: ★ ★ ★

(Mittelmäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)