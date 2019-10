Hosen, die wie Lerchen singen

Ihr hochgelobtes Halbakustik-Abenteuer „Nur zu Besuch – Unplugged im Wiener Burgtheater“ haben die Toten Hosen 14 Jahre hinter sich. Es jetzt für das Live-Album „Alles ohne Strom“ in Düsseldorf zu wiederholen, schuldet sich laut Sänger Campino dem Wunsch vieler Fans, auch mal „stromlose“ Konzerte der Punkrocker in der Düsseldorfer Tonhalle zu sehen. Die Platte ist also ein Vehikel, um im Big-Band-Format auf Tournee gehen zu können.

Dazu kommt die Inspiration durch die Erfahrung mit dem Symphonieorchester der Musikhochschule Düsseldorf für das Programm über „Entartete Musik“ 2015. Statt einem 100-köpfigen Klangkörper reichen logistisch praktikable 16 Musiker, um den Sound der Hosen mit Bläsern und Streichern erfreulich radikal und sehr unterhaltsam auf den Kopf zu stellen.

Das funktioniert auch ganz ohne Begleitung wie im ersten Lied „Entschuldigung, es tut uns leid!“. Da singen die Hosen chorisch wie die Lerchen – nicht nur Campino, der seit seinen Brecht-Erfahrungen am Theater stimmlich deutlich mehr Modi zur Verfügung hat. In Funny van Dannens „Politische Lieder“ klingt er zum Beispiel fast wie ein klassischer Liedermacher.

Die oft bemühte Frage „Ist das noch Punkrock?“ stellt sich allenfalls, weil annähernd perfektes Musikantentum nicht recht zum einst so anarchischen und vorsätzlich dilettantischen Genre passen will. Aber so lange hier Haltung, Hintersinn und Durchschlagskraft stimmen, ist das kein Sakrileg .

Für Letztere sorgen vor allem die Bläser, die Lieder wie „Urknall“ oder „1000 Gründe“ mit Ska-Power regelrecht nach vorn peitschen. Spannend ausgesuchte Coverversionen wie die Rammstein-Ballade „Ohne Dich“ oder der Foo-Fighters-Hit „Everlong“ werden deutlich übertrumpft vom neuen musikalischen Blick auf die eigenen Gassenhauer. Nicht nur die reggae-affinen Arrangements zu „Laune der Natur“ oder „Das ist der Moment“ oder „Altes Fieber“ mit Tango-Appeal haben so viel Witz und/oder Überraschungseffekt, dass nicht nur das hingerissene Heimpublikum in der Tonhalle dabei viel Spaß haben dürfte. (Warner) jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.10.2019