Huey Lewis & The News: „Weather“

Für die Jüngeren: Die US-Mainstream-Rocker Huey Lewis & The News waren ab 1982 Weltstars, mindestens auf Augenhöhe mit Bruce Springsteen und der E Street Band. Mit „Weather“ gibt es nun erstmals seit 2001 neues Material. Darauf zeigt sich der bald 70-jährige Frontmann Huey Lewis unbeeinflusst von seiner Innenohr-Erkrankung (Morbus Menière) – und klingt wie immer. In nur 26 Minuten und sieben Songs exerziert die kaum umformierte einstige Hitfabrik aus San Francisco souverän die Facetten ihres Genres durch, von der eingängigen Popsoul-Ballade „While We We’re Young“ über Bluesrock und Funk bis zum vielstimmigen Klassiker-Cover „Pretty Girls Everywhere“. Altbacken wirkt dabei allenfalls der Drum-Sound, ansonsten: gutes Handwerk. jpk

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

(Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)