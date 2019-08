In der Ruhe liegt enorme Kraft

Bill Callahan. © Gillen

Je weiter Bill Callahan den experimentellen LoFi-Sound seines Projekts Smog (1990-2005) hinter sich lässt, um so mehr müsste es seine Platten auf Rezept geben: Auch die sechste Soloarbeit des US-Songwriters, Sängers und Gitarristen beginnt im Stil von Americana-Meditationsmusik: sehr ruhig, im Minimaltempo, mit zarten Instrumentaltupfern und dem typischen, tieftönenden Sprechgesang im Zentrum.

Anheimelnd meditativ

Die Texte auf „Shepherd In A Sheepskin Vest“ beschreiben zwar nicht wirklich einen Schäfer in der Schafspelzweste, wirken aber ähnlich entspannend wie Schäfchenzählen: Tiere stehen gern im Mittelpunkt, Strände, das Meer, der Morgen. Wenn nach dem zweiten Song Lieder wie „Angela“ oder „The Ballad Of The Hulk“ kurz etwas an Dynamik zulegen, wirkt das fast wie Kardiotraining.

Klingt langweilig? Im Gegenteil: Neben ihrer anheimelnden Wirkung ermöglichen die 14 Songs auf Dauer jede Menge Entdeckungen: Vor allen in den letztlich doch spannenden, melodisch leicht angeschrägten Phrasierungen des 53-Jährigen aus Maryland, der in den sechs Jahren Studiopause seit dem Vorgänger „Have Fun With God“ eine Familie gegründet hat. Das scheint Callahan so zu euphorisieren, dass er darüber das Lied „Son Of The Sea“ geschrieben hat. Zudem klingt sein neues Material nicht nur freudvoller, sondern trotz des fast rein akustischen Ansatzes auch etwas opulenter. Da hält man auch aufwühlende Anflüge von Temperamentsausbrüchen wie in „Release“ oder „Call Me Anything“ aus. Ansonsten gilt: In Callahans Ruhe liegt enorm viel Kraft. (Drag City) jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.08.2019