Intime Songs von Liebe und Beziehung

Xavier Naidoos achtes Solo-Album ist sein persönlichstes – und zugleich positivstes. Frei von der kämpferischen Attitüde, der wortgewaltigen Gesellschaftskritik und den grenzgängerischen Provokationen früherer Alben ist der 48-jährige Soul-Sänger viel mehr bei sich und in sich gefestigt. Und er nimmt seine Zuhörer mit auf eine lebhaft-intime Reise in seine Gefühlswelt, singt von Liebe („Licht und Farbe“), Schönheit („Anmut“), der Neugier und Vorfreude auf das erste Mal („Aufgeregt“) oder auch von lebenslanger Treue („Diese Eine“) und vom Glück der Zweisamkeit („Gute Zeiten“) – Beziehungen in all ihren verschiedenen Facetten, auch die von Mutter und Kind („Königin“).

Fast scheint es, als hätte Naidoo seinen Frieden gemacht mit den lange besungenen Unbilden dieser Welt. In dem autobiografischen „Ich danke allen Menschen“ besingt er zwar auch all jene, die ihn bekämpfen, sagt aber gleichzeitig, „vielleicht hatten sie nie Böses im Sinn“ und dass man trotz aller Hochs und Tiefs „stark und respektvoll“ bleiben müsse.

Die positive Botschaft des Albums kommt auch in der Musik zum Ausdruck. Das Konstanzer Produzententeam Jugglerz um Shotta Paul und DJ Meska, die sich in der Reggae- und Dancehall-Szene einen Namen gemacht haben, verpasst Naidoos Texten ein modernes Soundmäntelchen mit extrem lässigen Grooves, Reggea- und R&B-Anleihen und in feinen Nuancen perlenden Synthie-Klangfarben bis hin zu atmosphärisch schillernden Ambient-Kaskaden. MoTrip, Chefket und Kontra K geben dem Album mit ihren Rap-Parts zudem eine wohldosierte Hip-Hop-Note.

Aber die wäre gar nicht nötig gewesen, denn über allem liegt Naidoos ausdrucksstarke, extrem variable und verletzlich wirkende Soulstimme, die bei aller Leichtigkeit immer wieder unglaublich intensive Momente schafft („Alle meine Sinne“, „Mein Glück ist besiegelt“, „Welt“). Das macht „Hin und Weg“ zu einem weiteren Meilenstein in Naidoos mittlerweile über 25-jähriger Musikkarriere. (Sony) dir

Donnerstag, 18.07.2019