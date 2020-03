James Taylor: „American Standard“

Weiße alte Männer sind gar nicht so schlecht – vor allem in Gestalt von James Taylor. Der 71-jährige Singer-Songwriter („Fire And Rain“) interpretiert Jazzstandards auf ungewohnte, ungewöhnliche Weise – völlig entspannt, im ländlichen Country- und Folk-Sound, mit akustischen Gitarren und Fiddle. Ihm zur Seite: Cracks wie Jazz-Gitarrist John Pizzarelli, Bluegrass-Dobrovirtuose Jerry Douglas und Fusion-Drummer Steve Gadd. Songs wie „Pennies From Heaven“ oder „It’s Only a Paper Moon“ interpretiert Taylor mit wunderbar warmer, lässig unaufdringlicher Stimme. Das klingt romantisch, aber nie süßlich, und erfüllt einen völlig legitimen Anspruch auf gute Unterhaltung. Eine echte Wohlfühlplatte. gespi

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★

