Jeff Lynne's EFO: "From Out Of Nowhere"

„From Out Of Nowhere“, also aus dem Nichts, kam eher das Vorgängeralbum „Alone In The Universe“ (2015) nach 14 Jahren Albumpause von ELO. Dass deren Mastermind Jeff Lynne nach dem triumphalen Live-Comeback 2017 in Wembley und anschließenden Tourneen (im September 2018 auch in Mannheim) von der Lust an der eigenen Musik wieder elektrisiert ist, hört man dem 14. Studioalbum mit dem Electric Light Orchestra durchgängig an. Am deutlichsten im mitreißenden Uptempo-Song „Time Of Our Life“, in dem Lynne die Euphorie verewigt, die ihn angesichts der 60 000 jubelnden Fans bei seinem Live-Comeback gepackt hat. Die zieht sich durch die meisten der zehn harmoniesatten Lieder in Beatles-Tradition, selbst die Balladen „Losing You“ oder „Songbird“ fesseln.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

(Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)