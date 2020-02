Jeff Parker:„Suite For Max Brown“

Diese Musik ist nichts für Puristen – aber wer mit offenen Ohren hinhört, erlebt spannende Stilkreuzungen. Bei dem US-Gitarristen Jeff Parker fließen zwei Strömungen zusammen: Avantgarde-Jazz und Post-Rock. Und so bettet er sein lyrisches Gitarrenspiel in eine Klanglandschaft, die stets durch irgendwelche Störklänge aufgeraut wird. Mal fiepst ein Synthesizer in flirrendem Dauerton dazwischen, mal stolpern sperrige Breakbeats in die Szenerie seines fast klassisch swingenden Jazzgitarrenspiels. Dann wieder treffen sich archaische Ritualgesänge und moderne Sample-Sounds. Und beim zehnminütigen „Max Brown“ reiben sich Hardbop-Klänge mit Computer-Beats. Brüche, Risse, Überlagerungen, Dissonanzen – die passende Musik zur Zeit. gespi

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★

