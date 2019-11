Joe Henry: "The Gospel According To Water"

Der amerikanische Songwriter Joe Henry ist ein begnadeter Geschichtenerzähler, die jüngsten Begebenheiten aus dem Hause Henry waren allerdings wenig ermutigend. Auch deshalb steht das jüngste Album des 59-Jährigen ganz im Schatten seiner Krebs-Diagnose aus dem Vorjahr, doch der dreifache Grammy-Gewinner machte daraus das, was er am besten kann: menschliche Erfahrungen entschlossen in Musik mit starken Texten umzuwandeln. Eine gewisse Düsternis ist den 13 Songs dementsprechend anzumerken, doch „The Gospel According To Water“ ist alles andere als ein Abgesang, sondern offenbart auch optimistische Funkenflüge im besten Americana-Stil, die eines unterstreicht: Henry lebt – und auch die Behandlung hat angeschlagen.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

(Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)