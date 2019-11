Joshua Redman & Brooklyn Rider: "Sun On Sand"

Der alte Traum, Jazz und Klassik zusammenzubringen, ist selten – wenn überhaupt – so grandios verwirklicht worden wie auf dieser CD von Joshua Redmans Trio und dem Streichquartett Brooklyn Rider. Es hat wohl einen US-Komponisten (Patrick Zimmerli) gebraucht, um beide Genres derart schlüssig zu fusionieren. Und so intonieren die vier Streicher rasant swingende Post-Bop-Linien ebenso virtuos wie expressive Country- und Blues-Anklänge oder Minimal-Music-Patterns. Und Redman fügt sich mit Jazzgefühl als vierte Stimme nahtlos in das Klassik-Ensemble ein. Als Improvisator brilliert er mit Tempo, Inspiriertheit und überbordender Ideenfülle. Ein Meisterwerk!

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★ ★

