Kadavar: „For The Dead Travel Fast“

Das Berliner Psychedelic-Rock-Trio Kadavar soll für das Cover für „For The Dead Travel Fast“ allen Ernstes zum Draculaschloss Bran in Rumänien gereist sein. Was stimmig wäre, denn auf ihrem fünften Album vertonen sie quasi alte Horrorfilmschinken. Ansonsten treiben sie ihren Retro-Ansatz mit live eingespielter Analogproduktion noch einmal auf eine neue Spitze – und klingen erfreulich roh und unbehauen wie eine Mischung aus den ganz jungen Scorpions um Uli Jon Roth und Black Sabbaths Frühphase, Sänger Christoph „Lupus“ Lindemann orientiert sich extrem am geisterhaften Sound von Ozzy Osbournes Anfangsjahren. Etwas mehr Härte und Kontur im Songwriting und es reicht beim nächsten Mal für mehr als Platz acht in den Charts – auch international. jpk

