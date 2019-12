Kettcar:„Und das geht so“

Es war ein kleines Comeback – und es wurde zum großen Triumphzug. Seit Kettcar vor zwei Jahren mit dem starken „Ich vs. Wir“ plus der fast noch besseren Folge-EP „Der süße Duft der Widersprüchlichkeit“ nach fünf Jahren Pause wieder auf die Bildfläche traten, erleben die im Indie gelandeten Hamburger Punks die beste Zeit ihrer Karriere. Die Live-Platte „Und das geht so“ legt ein beeindruckendes Zeugnis ab von den unbestechlichen Bühnenqualitäten von Marcus Wiebusch & Co. mit ihrem gewachsenen, hochkarätigen Repertoire, das zwei packende Konzertstunden garantiert. „Sommer 89“, „Balu“, „Landungsbrücken raus“ und „Deiche“ – so geht Euphorie. „Humanismus ist nicht verhandelbar“, sagt Wiebusch. Wie recht er hat. alex

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★

(Megamäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)